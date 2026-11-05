“Cavani no entendió lo que era jugar en Boca”

El ex arquero colombiano Óscar Córdoba apuntó contra el delantero Edinson Cavani al afirmar que “no entendió lo que es jugar en Boca”, en alusión al paso del uruguayo por el Xeneize entre 2023 y 2026, mientras que cuestionó su labor en la última final de Copa Libertadores que disputó el club el mismo año que el delantero llegó.

“Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado”, sostuvo Córdoba, quien fue campeón de dos Libertadores, una Intercontinental y tres torneos locales con el elenco de la Ribera.

Asimismo, en diálogo con F90, el ex guardameta profundizó sobre sus reflexiones futbolísticas respecto a Cavani. En ese sentido, dijo: “Quería mostrar compromiso en un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él”.

Para el ex futbolista, Leandro Paredes le dio al Xeneize algo que Cavani no pudo. Al respecto, afirmó: “Boca necesitaba un jugador como Paredes. Lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca”.

La estadía del delantero uruguayo en Boca estuvo marcada por las lesiones, que no le permitieron contar con regularidad y demostrar su mejor nivel. Llegó en julio de 2023 y se fue en julio de 2026.

En total, Cavani jugó 81 partidos en los que convirtió 28 goles y brindó cuatro asistencias. Pese a haber estado muy cerca de conseguirlo, no pudo conquistar ningún título con la camiseta Azul y oro. En 2023 hizo un gol en las semifinales de Libertadores ante Palmeiras pero en el partido decisivo contra Fluminense tuvo un ocasión clara que terminó desperdiciando con un pase atrás.

Luego, a comienzos de 2024, Cavani hilvanó una racha de varios partidos entre torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Terminó ese año siendo el máximo goleador del club, convirtiendo ni más ni menos que 20 de los 28 goles que tiene con la institución.