Central-Argentinos y Vélez-Tigre, dos de los más destacados

Rosario Central y Argentinos Juniors, dos de los equipos más regulares del Clausura, jugarán esta tarde desde las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Con el ojo en la mira de la Supercopa ante Estudiantes, en Santiago del Estero, el Canalla enfrenta al Bicho de La Paternal, líder de su grupo , aunque ambos equipos se encuentran muy bien posicionados en la tabla anual, la que otorga las plazas para las Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

PROMESA DE PARTIDAZO EN LINIERS

Vélez recibe esta noche desdelas 21:30 a Tigre, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha del Torneo Clausura.

El Fortín buscará volver a sumar de a tres ante su gente, mientras que el Matador intentará recuperarse de la derrota frente a Rosario Central y volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Vélez afrontará este partido luego de empatar 1-1 frente a Newell’s en Rosario. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa una racha de cuatro encuentros consecutivos sin perder en el campeonato, aunque en ese período consiguió apenas una victoria y empató los otros tres partidos. Esa seguidilla le permitió mantenerse en la pelea de la parte alta de la Zona A, pero también dejó en claro que necesita volver a ganar para no ceder terreno en la recta final de la fase regular.

Del otro lado estará Tigre, que llega tras perder 1-0 frente a Rosario Central. El equipo dirigido por Diego Dabove sufrió una derrota ajustada en la última jornada y ahora buscará recuperarse rápidamente para volver a sumar en el campeonato.

La jornada tendrá además otros dos encuentros. En Córdoba, Belgrano espera por Estudiantes de Río Cuarto (desde las 19:15), por la intención de acercarse a la punta.

Mientras que en Vicente López, Platense enfrenta desde las 17 a Newell´s, buscando dejár atrás el trago amargo de la eliminación de la Copa Libertadores.