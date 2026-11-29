Rosario Central, uno de los candidatos a conquistar el Clausura 2026, recibe desde las 17, en el Gigante de Arroyito, a Barracas Central, en un partido que le dará continuidad a los cuartos de final de los Playoffs. Pablo Dóvalo fue designado para impartir justicia; mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El Canalla, que tendrá en sus filas a Ángel Di María, acumula 11 partidos sin conocer la derrota, producto de nueve triunfos, seis actualmente consecutivos, y dos empates. Después del 3-1 conseguido contra Gimnasia de Mendoza en octavos, los de Jorge Almirón sueñan con lograr la 15ª estrella de su historia.

Barracas Central, por su parte, se presenta con ocho encuentros sin perder, se impuso seis veces, además de igualar en dos ocasiones. Luego del 1-0 ante Defensa y Justicia, los comandados por Damián Ayude saben que, de quedar eliminados, volverán a jugar la Copa Sudamericana a partir del año que viene.

En el dueño de casa, Ángel Di María lidera futbolísticamente un equipo con otras caras a resaltar, como los casos de Ignacio Ovando, Franco Ibarra y Enzo Copetti.

Dentro del Guapo, Iván Tapia, Norberto Briasco, Rafael Barrios y Nicolás Orsini aparecen entre los futbolistas destacados para el encuentro de esta tarde.