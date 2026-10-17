Central busca la cima; mientras que Vélez le quiere descontar al líder

Cinco partidos le dan continuidad a la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Entre los juegos de mayor peso se destacan los de la noche. En Tucumán, Rosario Central visita al Decano con la intención de escalar al primer puesto de la Zona B; en tanto que Vélez recibe en el Teatro Colón del Fútbol Argentino a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con la obligación de sumar para descontarle puntos al puntero Instituto en el primer grupo del certamen. Ambos partidos van desde las 20.

En este contexto, Atlético Tucumán viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Plata, resultado que lo dejó en el décimo puesto de la Zona B, con 14 puntos, fuera de los ocho equipos que avanzan a los playoffs. Por este motivo, el conjunto comandado por Julio César Falcioni intentará aprovechar la localía para recuperarse y volver a meterse en la pelea por la clasificación.

Por su parte, el Canalla llega en un gran momento tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, con un doblete de Ángel Di María. El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 22 unidades y comparte la cima de la Zona B con Belgrano y Argentinos Juniors, aunque lidera por diferencia de gol. Además, se ubica cuarto en la Tabla Anual, con la mira puesta en conseguir la clasificación a las copas internacionales de 2027.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez que viene de sufrir una dura derrota por 2-0 ante Lanús en La Fortaleza Granate, buscará redimirse ante el envalentonado Gimnasia y Esgrima de Mendoza, para descontarle puntos al líder Instituto.

En este contexto, el Lobo del Paque, que se encuentra en puestos de clasificación a la siguiente instancia de Clausura. En la fecha anterior derrotó por la mínima a Newell’s de local con el tanto de su goleador Agustín Módica.

Por otro lado, la actividad del sábado futbolero en la máxima categoría de Argentina comenzará desde las 15, en el sur del Gran Buenos Aires, en Peña y Arenales entre Banfield y Argentinos Juniors.

Argentinos Jrs también juega con el objetivo de adueñarse de la Zona B del Clausura

El Taladro está lejos de la zona de playoffs, por eso, busca sumar para quedar a tiro. Viene de vencer 2-1 a Tigre. Mientras que el Bichito Colorado de La Paternal también buscará hacerse de los tres puntos para alcanzar la cima del segundo grupo. Está con 22 unidades al igual que los rosarinos, Gimnasia y Belgrano. En la jornada anterior igualó 1-1 en el clásico ante Platense.

Por su parte, a las 17.30 habrá otros dos juegos en simultáneo. En la tierra del sol y el buen vino, Independiente Rivadavia recibe a Tigre; en tanto que en la Ciudad de Vicente López, el Calamar va con Lanús.

Como quedó dicho, el vigente campeón de Copa Argentina viene de una catastrófica caída al perder 5-0 ante el Canalla. Por eso, este partido será clave para las dos tablas: no salir de la zona de playoffs, ni descuidar el primer puesto de la Tabla Anual. Mientras que el Matador de caer ante Banfield.

A su vez, el Granate que viene de sumar tres puntos importantes ante Vélez, quiere seguir encaminando su clasificación a Octavos de final, motivo por el cual, Pellegrino prepara un once de luxe, para visitar a un Platense que acumula dos empates consecutivos y que está a seis unidades del acceso a playoffs.