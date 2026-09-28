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Central celebrará la Supercopa con su gente

Central celebrará con su gente

Por Redacción

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer por 3-1 a Estudiantes en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La gran figura de la final fue Ángel Di María, quien anotó dos goles. El tercer gol del equipo dirigido por Jorge Almirón lo convirtió Julián Fernández.

De todos modos el gran protagonista de la jornada fue Darío Herera, el árbitro del encuentro que tomó decisiones clave para favorecer al Canalla, con un dudoso penal a favor, no expulsando al jugador Verón e ignorando dos claros penales para el Pincha.

De todos modos Central lo celebró y no le dio importancia a esos detalles, no menores. Es más, sus jugadores provocaron primero al festejarle el tercer gol a la parcialidad albirroja y cantando contra Estudiantes al llegar al aeropuerto rosarino.

“Pido disculpas a la gente de Estudiantes, me dejé llevar por la emoción”, se disculpó Agustín Sandez, el jugador que luego recibió algún cachetazo de parte de los jugadores del Pincha por su exabrupto.

Los jugadores aterrizaron de madrugada y fueron recibidos por una multitud de hinchas en el aeropuerto de Rosario, sumándose a los cánticos de la gente.

Miles de fanáticos coparon inmediatamente las calles rosarinas, tiñendo de azul y amarillo las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, la Sede Fundacional en Cruce Alberdi y el Monumento a la Bandera.

Aunque la dimensión solo la pueden entender los flamantes campeones, la Comisión Directiva confirmó que la gran fiesta oficial junto a los hinchas y la exhibición del trofeo se realizará mañana a las 19:00 horas en el Monumento Nacional a la Bandera.

El presidente Gonalo Belloso y Ángel Di María también celebraron el título y se mostraron muy felices por haber derrotado a Estudiantes, al que señalaron como un mal perdedor por los hechos que sucedieron al finalizar el partido.

Otro detalle es que el plantel de Rosario Central salió antes que el de Estudiantes del aeropuerto santiagueño. A los del Pincha los tuvieron dos horas adentro del colectivo. Mal organizado.

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