Central le ganó al Bicho y lo alcanzó en la punta

Rosario Central derrotó 1-0 a Argentinos Juniors bajo un diluvio en el Gigante de Arroyito y lo alcanzó con 18 puntos en la punta de la Zona B del Torneo Clausura. Ignacio Ovando, en el final del primer tiempo, señaló el único tanto del encuentro.

El local fue más ambicioso desde el inicio aunque todo Argentinos Juniors protestó el offside marcado a Tomás Molina, que había marcado el 1-0 tras un gran pase de Oroz y una mala salida del arquero Werner. “Nos robaron un gol legítimo” dijo Nicolás Diez tras el encuentro.

Superada esa situación, Rosario Central fue generando una tendencia hacia el arco de Cortés que ratificó con el cabezazo goleador de Ignacio Ovando en el final de la etapa.

En el complemento, la visita construyó juego pero sin inquietar a la defensa rosarina y fue el equipo de Almirón el que pudo aumentar el resultado con llegadas de Campaz, Copetti y una gran atajada de Brayan Cortés ante una chilena de Sández. Así, el Canalla logró una victoria vital tanto en el Clausura como en la tabla anual.