Central llegó a un triunfo clave en el descuento

En un partido de locos y con un final directo para el infarto, Rosario Central se llevó un triunfo de oro al derrotar 2-1 a Sarmiento en el estadio Eva Perón. El equipo dirigido por Jorge Almirón sobrellevó la adversidad inicial, la salida por lesión de Ángel Di María y la dura resistencia del local para facturar en la última jugada del partido. Con este resultado, el elenco rosarino se sube en soledad a la punta de la Zona B del Torneo Clausura y asalta provisionalmente la cima de la Tabla Anual.

Con dos jugadores más y el tiempo de descuento corriendo, Central sitió el arco de Thyago Ayala. Parecía que la noche se cerraba en tablas tras una notable atajada del arquero local ante un tiro libre, pero a los 49 minutos apareció otra vez la figura de la noche. Tras un córner ejecutado de manera consecutiva en plena presión asfixiante, Gastón Ávila capturó un rebote en el corazón del área y mandó la pelota al fondo de la red para firmar su doblete y el 2-1 definitivo. El autor del empate (ganaba Sarmiento con un gol tempranero) fue el héroe de la noche.