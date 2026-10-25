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Le ganó 2-0 al globo

Central, otro que jugará la etapa final del Clausura

Por Redacción

Rosario Central se convirtió anoche en el tercer equipo que obtiene el pasaporte para disputar los Playoffs del torneo Clausura, tras derrotar en el Gigante de Arroyito a Huracán por 2-0.

Emanuel Coronel, a los 20 minutos del primer tiempo, y Ángel Di María, a los 39 del complemento, convirtieron los goles del encuentro.

De esta manera, el “Canalla”, que viene de obtener la Supercopa Internacional, trepó a la punta del Grupo B y se aseguró la clasificación para la ronda final del certamen.

Central manejó el partido en el primer tiempo, gracias al trabajo de los volantes, en especial, de Ángel Di María. Y dentro de ese contexto, logró desnivelar con el gol de Coronel.

En la parte final, Huracán mejoró su rendimiento. Le quitó la pelota a Central en el medio, y generó algunas chances muy claras. Pero el local supo reaccionar, y a seis minutos del final, Di María sentenció el partido.

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