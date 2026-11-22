Tras la consagración de Boca del título de Campeón de Liga, que amargó el anticipado festejo de Rosario Central, el Canalla quiere levantar cabeza y esta tarde desde las 16 recibe a Gimnasia de Mendoza, en el Gigante de Arroyito.

Los dirigidos por Jorge Almirón llegan de la mejor manera en cuanto a los resultados: cosecharon 5 victorias consecutivas y finalizaron en la primera posición de la Zona B, con 34 puntos. Junto a Instituto, fue el conjunto que más partidos ganó en la fase regular (10).

Además, solo perdió 2 y empató 4. Ahora, pese a haber ganado su último encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, deberá pasar página luego de no haber podido campeonar por la tabla anual.

Se sabe que tiene potencial suficiente para pelear todo lo que tenga por delante.

Y esta tarde, el objetivo es seguir en carrera ante un rival que, gracias a sus actuaciones, se convirtió en una de las grandes revelaciones de este Clausura.

Sobre todo, por la manera en la que se dio: el Xeneize triunfó de manera agónica, cuando los hinchas del equipo rosarino ya estaban de celebración en el Gigante de Arroyito.

Por otro lado, el conjunto que dirige Darío Franco tiene un panorama distinto: su última victoria fue hace un mes, un 1-0 frente a Newell ‘s, y viene de igualar 1-1 en el clásico mendocino contra Independiente Rivadavia.

Aún así, con ese empate consiguió entrar por la ventana a los playoffs y clasificó octavo con 22 unidades, dejando de lado todo tipo de especulaciones. Durante todo el certamen, ganó y perdió 6 encuentros, y empató 4.