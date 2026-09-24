Central suma otra baja para el duelo del sábado

Jorge Almirón sigue preparando a su equipo para la final en Santiago del Estero. A la situación inevitable de las ausencias por estar convocados a sus respectivas selecciones de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, que ya se encuentran trabajando con Colombia y Chile para los amistosos por la fecha FIFA, ahora el Canalla suma una nueva ausencia con la confirmación de la lesión de Alan Rodríguez, mediocampista ofensivo de la escuadra rosarina.

La lesión, ocurrió en el choque por la décima fecha del Torneo Clausura, donde la Academia rosarina se terminó imponiendo 1-0, pero donde el nacido en Canelones (Uruguay) debió dejar el campo de juego a los 45’ de la primera etapa, saliendo reemplazado para dejarle su lugar a Federico Navarro.

De esta manera, el ex hombre de Talleres y Chicago Fire, que jugó todo el complemento en lugar del lesionado Rodríguez, parece tomar la delantera para decir presente en el estadio Único Madre de Ciudades desde 16:00 hs, cuando Darío Herrera haga sonar su silbato para que la pelota comience a rodar en el duelo entre Pinchas y Canallas, que otorgará al campeón un lugar en la Recopa de Campeones recientemente confirmada desde AFA para el próximo año.

Por su parte, el reemplazante del colombiano Campaz saldría entre Cantizano y Gaspar Duarte.