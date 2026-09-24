Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SIN CAMPAZ Y PIZARRO, AHORA NO TENDRÁ A RODRÍGUEZ

Central suma otra baja para el duelo del sábado

Archivo

Por Redacción

Jorge Almirón sigue preparando a su equipo para la final en Santiago del Estero. A la situación inevitable de las ausencias por estar convocados a sus respectivas selecciones de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, que ya se encuentran trabajando con Colombia y Chile para los amistosos por la fecha FIFA, ahora el Canalla suma una nueva ausencia con la confirmación de la lesión de Alan Rodríguez, mediocampista ofensivo de la escuadra rosarina.

La lesión, ocurrió en el choque por la décima fecha del Torneo Clausura, donde la Academia rosarina se terminó imponiendo 1-0, pero donde el nacido en Canelones (Uruguay) debió dejar el campo de juego a los 45’ de la primera etapa, saliendo reemplazado para dejarle su lugar a Federico Navarro.

De esta manera, el ex hombre de Talleres y Chicago Fire, que jugó todo el complemento en lugar del lesionado Rodríguez, parece tomar la delantera para decir presente en el estadio Único Madre de Ciudades desde 16:00 hs, cuando Darío Herrera haga sonar su silbato para que la pelota comience a rodar en el duelo entre Pinchas y Canallas, que otorgará al campeón un lugar en la Recopa de Campeones recientemente confirmada desde AFA para el próximo año.

Por su parte, el reemplazante del colombiano Campaz saldría entre Cantizano y Gaspar Duarte.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?