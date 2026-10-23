Cerúndolo busca el pase a semifinales, en Bruselas

Una de las grandes virtudes de Francisco Cerundolo es su versatilidad. La capacidad para adaptar su tenis a cualquier tipo de superficie y rendir a gran nivel más allá de las condiciones del escenario. En el ATP 250 de Bruselas volvió a demostrar su carácter competitivo en canchas duras cubiertas, reservando una plaza en cuartos de final.

Exento de disputar la eliminatoria inicial por ser cabeza de serie número 3, el argentino se estrenó en segunda ronda frente al lucky loser estadounidense Martin Damm por 6-4 y 7-6( 4), en una hora y 35 minutos. Es el jugador argentino que logra llegar tan lejos en la historia del torneo belga desde que Diego Schwartzman lo hizo en 2021.

“Es mi primer torneo en cancha dura cubierta esta temporada. Creo que he empezado muy bien. Estoy muy contento. Me gusta jugar en estas condiciones. Veremos. Voy a intentar recuperarme mañana (por hoy), entrenar de nuevo y volver lo más fuerte posible”, señaló.

El mayor de los hermanos Cerúndolo aseguró su octava presencia de la temporada en cuartos de final, tras lograrlo previamente en Buenos Aires (campeón), Santiago (semifinal), Miami (cuartos de final), Múnich (cuartos de final), Queens (campeón), Los Cabos (cuartos de final) y Pekín (cuartos de final).

“Estoy muy contento con la victoria, porque Martin (Damm) es un rival muy difícil. Tiene mucha potencia, un gran saque, grandes golpes, así que sabía que iba a ser muy duro. Y sí, empecé muy bien. Y cuando él remontó en el segundo set y me devolvió a quebrar, fue complicado mantener el nivel. Pero creo que jugué un buen tie-break y saqué muy bien. Estoy muy feliz de estar en cuartos de final”.

Es, además, la cuarta presencia de su carrera en esta ronda en un torneo ATP Tour disputado en pista rápida indoor, algo que no ocurría desde Belgrado en 2024.

A todo esto, Francisco Cerúndolo, que será parte de la Copa Desafio en la ciudad de La Plata junto a Etcheverry, Tirante y Darderi, se medirá hoy a las 9 (hora argentina) con el francés Clément Chidekh por un lugar en semifinales.