Chacarita, Chicago y el Patrón con la soga al cuello

La Primera Nacional se prepara para vivir un fin de semana apasionante en la Zona B. Con Güemes ya descendido, el mapa de la categoría encierra una trama de suspenso absoluto que involucra a Chacarita, Nueva Chicago y Patronato, que llegan a la última jornada con la soga al cuello pero con la certeza de que todos dependen de sí mismos para mntener la categoría.

El epicentro de la máxima tensión estará ubicado en San Martín, donde Chacarita (39 puntos) recibirá a Chicago (37 unidades) en un duelo que revive de manera inevitable la recordada Promoción de 2012.

A pocos kilómetros de distancia, en Rafaela, Patronato (37 puntos) tendrá que visitar a Atlético en busca de un resultado que le permita espantar el fantasma de la pérdida de categoría.