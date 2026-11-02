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Chacarita y Chicago juegan una final por no descender

Por Redacción

En un partido cargado de morbo, el estadio de Chacarita en Villa Maipú será escenario de una verdadera final de la tabla de abajo cuando el Funebero reciba a Nueva Chicago. El partidopor la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, comenzará a las 15.00 y será dirigida por Sebastián Zunino.

Es una final por la permanencia, ya que Chacarita suma 39 puntos y el visitante 37, igualado con Patronato, que juega en simultáneo ante Atlético Rafaela en Santa Fe. El perdedor quedará muy comprometido con el descenso.

Chacarita llega con aire después de ganarle 1-0 a Temperley con un gol de Thiago Zárate en el segundo minuto de descuento y se asegura la permanencia si gana o empata. Nueva Chicago, en cambio, llega al límite. En caso de igualdad de puntos, habrá partido desempate.

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