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Derrotó 1-0 a Temperley

Chacarita y un triunfo agónico que lo acerca a la salvación

desahogo de gol para zárate / x

Por Redacción

Un gol de Thiago Zárate en el descuento generó un cimbronazo en la tabla de posiciones de la Zona B, tanto arriba como abajo. Es que la victoria de Chacarita 1-0 sobre Temperley dejó al Funebrero tres puntos por encima de Nueva Chicago -jugará hoy como local de San Martín de San Juan y será el último rival de Chacarita en San Martín- y le quitó casi todas las chances al Gasolero para pelear por el primer ascenso. Además, le permite estar dos puntos encima de Patronato, que perdió 2-0 con Agropecuario (goles de Juan Vega y Braian Aranda).

La victoria de Atlanta 2-1 sobre Gimnasia en Jujuy puso al Bohemio dos puntos por debajo de Tristán Suárez en la previa del final de la fase regular. Ignacio Rodríguez y Jeremías Rodríguez Puch marcaron para el equipo porteño, mientras que Cristian Menéndez descontó para el local.

Godoy Cruz, con doblete de Martín Pino y el restante tanto de Santiago Martínez, le ganó 3-0 a Mitre en Santiago y quedó a dos puntos de Ferro en la Zona A. Deportivo Morón perdió 1-0 con Almirante Brown en Casanova -gol de Mariano Santiago- y perdió toda chance de pelear por el primer ascenso.

El empate de Acassuso 0 a 0 con Central Norte determinó el descenso del equipo del Gran Buenos Aires a la Primera B. All Boys le dio vuelta el partido a Racing de Córdoba 2-1 (Alejo Tabares y Luciano Leguizamón para el albo; Pablo Chavarría para la Academia cordobesa) y si San Miguel no derrota hoy a Defensores de Belgrano habrá conservado la categoría.

En el resto de los partidos, Midland le ganó 3-0 a Gimnasia y Tiro, Deportivo Maipú venció 3-1 al descendido Güemes y hubo empate 1-1 entre Estudiantes y Los Andes.

San martín de formosa ascendió a la Primera Nacional

San Martín de Formosa se consagró campeón del Federal A y logró el ansiado ascenso a la Primera Nacional tras haber perdido la final del año pasado. El Franjeado superó 2-0 a Cipolletti en San Francisco, Córdoba. Un cabezazo de Ricardo Tapia y un disparo de Dylan Tapia le dieron la ventaja sobre el equipo rionegrino, que terminó con 10 hombres por la roja a Andrés Almirón.

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