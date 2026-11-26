La Champions League sigue adelante y ayer se terminó de cerrar la quinta fecha, en donde en primer término Villareal derrotó 1-0 como visitante al Slavia Praga de República Checa y el Barcelona goleó 4-1 al Sabah de Azerbaiyán con los tantos de Gordon en dos ocasiones, Gabriel Jesús y Adeyemi, para llegar a 12 unidades y seguir en el grupo de los primeros ocho equipos que se meterían de forma directa en los octavos de final.

Por su parte, desde las 16:00 hs (hora de Argentina), Sporting Lisboa y Manchester United no se sacaron diferencias en la capital portuguesa y empataron 2-2, en una igualdad que no le terminó sirviendo a ninguno de los dos en la disputa por escalar posiciones y aspirar a colocarse en zona de clasificación a octavos de final. Atlético Madrid, en tanto, se recuperó de la derrota en la fecha pasada ante el Bayern Múnich como local y en este caso derrotó al Viking de Noruega, con un gol de tiro libre de Julián Álvarez.

A la par, Liverpool se sacó de encima sin inconvenientes al Brujas de Bélgica a quien le ganó 3-0 para ocupar el quinto lugar de la tabla. Alexis Mac Allister saltó a la cancha a los 73’.

En una de las sorpresas de la jornada, el Lille francés, que arrancó abajo en el marcador, se lo dio vuelta y terminó ganándole 2-1 al Bayern Múnich, consiguiendo así los primeros tres puntos desde el arranque de la Champions League.

En el Parque de los Príncipes, la Roma se llevó un valioso punto al igualar 2-2 con PSG, el vigente campeón y que hasta esta fecha había ganado todos sus partidos. En el conjunto de la capital italiana, fueron titulares los argentinos Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro, mientras que Paulo Dybala ingresó a los 63’. Inter, por su parte, se impuso como local 2-0 al Stuttgart alemán y el segundo gol del conjunto de la ciudad de Milán, fue obra de Lautaro Martínez, que entró a los 69’ y cinco minutos después puso cifras definitivas al choque en el estadio Giuseppe Meazza.

Por último, Fenerbahce derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk.