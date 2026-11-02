Chelo Torres: “No damos una pelota por perdida”

De a poquito, el goleador está devuelta. Luego de convertir el penal sobre la hora para el empate con Atlético Tucumán, Marcelo Torres abrió la cuenta con un buen cabezazo para iniciar el camino a la victoria en Río Cuarto y redondeó una sólida labor.

El Chelo es de los jugadores que recuperan el ritmo dentro de la cancha. Tuvo casi dos meses de inactividad por aquel desgarro en el Cilindro de Avellaneda por la primera fecha del campeonato y luego le costó meterse nuevamente en el equipo. Ahora, el Pata Pereyra le devolvió un lugar entre los once y comenzó a pagar con goles.

Torres se mostró “contento porque se ganó bien” tras la victoria en Río Cuarto pero dejó bien en claro que no se conforman. “Estamos acostumbrados a sufrir en los segundos tiempos. Hay que mejorar eso. Se ganó, que es lo importante, pero después hay muchas cosas por corregir que tenemos que hablar”, expresó el delantero formado en Boca.

En el festejo de su tanto, Marcelo Torres valoró la asistencia de Nacho Fernández. “Solamente tenía que saltar y dar el cabezazo. Por suerte me tocó a mí, así que contento por el gol”, expresó el Chelo.

Para el goleador tripero de los últimos dos años, lo humano es un plus para el equipo. “Estamos con mucha confianza. Tenemos un gran plantel, un gran grupo. Los jugadores que ingresan en el segundo tiempo lo hacen bien. Hay que seguir por este camino y tratar de terminar en los más alto”, manifestó.

A la hora de ponderar las virtudes del equipo, Torres resaltó “las ganas. Cuando nos quedamos con uno menos empezamos todos a correr como locos. No damos una pelota por perdida” a la vez que también destacó el funcionamiento: “Jugamos bastante bien, como lo hacemos siempre”.

Gimnasia volvió de Córdoba con los objetivos cumplidos y ayer aseguró jugar de local el primer partido de playoffs. “Nos queda un partido más en casa para tratar de terminar lo mejor posible. Tratar de ganarle a Belgrano, terminar lo más alto posible y después se verá para que estamos”, dijo el delantero, que resaltó el respaldo permanente de los hinchas, clave para la definición que se viene: “La gente siempre nos apoya, siempre está presente”.