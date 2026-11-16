Claudio “Chiqui” Tapia brindó una extensa entrevista con Tomás Rebord en América TV y abordó varios de los temas que mantienen al fútbol argentino en el centro de la discusión. El presidente de la AFA respondió por primera vez sobre las versiones de una investigación del FBI en Estados Unidos, defendió su gestión, cuestionó las críticas de River y justificó los formatos de competencia que se disputan en el país.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron por las denuncias judiciales en Estados Unidos y las versiones que circularon durante el Mundial, según las cuales podía ser detenido o tenía problemas para ingresar y salir del territorio norteamericano.

“Si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana. Después, cuando se acercaba el Mundial, decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos, y que, si entraba, me iban a meter preso”, recordó Tapia.

El dirigente también hizo referencia a las informaciones que señalaban que agentes del FBI lo habían buscado durante la final de la Copa del Mundo. “Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien. Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá”, respondió.

Cuando Rebord profundizó sobre la posibilidad de que existiera una investigación del organismo estadounidense, Tapia fue contundente: “¿A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir. Y si tienen que investigar, que investiguen”.

El presidente de la AFA vinculó las denuncias con los conflictos por la comercialización de los derechos internacionales de la Selección argentina y apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó presentaciones judiciales relacionadas con esos negocios.

En su defensa, Tapia recordó el escenario que encontró cuando asumió la conducción de la AFA en 2017. Según su relato, la institución tenía deudas con los clubes, más de 350 juicios y había recibido adelantos económicos de distintos contratos comerciales.

“Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, la AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes”, sostuvo.

También explicó que, durante su gestión, modificó el reparto de los ingresos comerciales. “A partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, afirmó.

En ese contexto, planteó que la investigación debe determinar si el porcentaje correspondiente a la asociación ingresó efectivamente a sus cuentas. “Si no ingresó el 70 por ciento de los derechos que él vendió, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o su Comité Ejecutivo. Pero si eso no pasa, no hay”, expresó.

La entrevista también tuvo espacio para las críticas de River Plate y su presidente, Stefano Di Carlo, luego de las polémicas arbitrales del Superclásico. Tapia cuestionó los planteos del club de Núñez y defendió el funcionamiento de la conducción del fútbol argentino.

Otro de los ejes fue el formato de los campeonatos locales, cuestionado desde distintos sectores por la cantidad de equipos, los cambios de reglamento y la organización de las competencias. Lejos de reconocer problemas, el titular de la AFA defendió el sistema y sostuvo que los torneos permiten que instituciones que históricamente tenían menos posibilidades puedan competir por objetivos importantes.

“Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad”, argumentó.

Además, reivindicó el respaldo que recibe de los dirigentes que integran la estructura del fútbol argentino y respondió a quienes cuestionan su administración: “Para discutir la gestión, armá una lista y que te voten”.

Con la Selección argentina como uno de los principales argumentos de su balance, Tapia destacó los resultados deportivos obtenidos durante su mandato y recordó que lleva nueve años y medio al frente de la AFA.