Chiqui Tapia felicitó a Estudiantes: "Mucha suerte en Montevideo"

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, felicitó a Estudiantes por la clasificación a la final de la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, destacó al plantel, al cuerpo técnico, al presidente del club y a los hinchas del Pincha por el histórico triunfo ante Flamengo.

“En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”, expresó Tapia, de cara a la definición del torneo continental que Estudiantes disputará ante Palmeiras.