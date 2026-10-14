Chirola pidió a los hinchas que “no dejen de creer”

“A los hinchas les pido que no dejen de creer, como lo hicieron en toda su historia. Por supuesto que están enojados, pero sabemos que en el próximo partido vamos a necesitar de su acompañamiento como lo hicieron siempre. Y lo vamos a tener”. Las palabras de Chirola Romero en la previa de un clásico con urgencias para ambos equipos apuntaron a fortalecer la relación de la tribuna con los jugadores en la previa del partido en el Cilindro solo con público de la Academia.

Luego de una jornada de descanso, el plantel racinguista volverá a las prácticas y no hay que descartar que Sebastián Romero decida alguna variante para el clásico. Una de las alternativas que evalúa es el ingreso de Matías Zaracho en lugar de Ulises Ortegoza, tal cual sucedió en el segundo tiempo del partido ante Belgrano.

La derrota fue un duro golpe para Racing, cada vez más lejos de las chances de meterse en los playoffs del Torneo Clausura y fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales luego de 12 años de participaciones ininterrumpidas.

Para el partido ante Independiente, la dirigencia de Racing debió modificar el contrato de Chirola Romero para que pueda estar en el banco al frente del equipo. Tal como establecen el Convenio Colectivo de Trabajo de los Directores Técnicos y las reglas de la Asociación del Fútbol Argentino, un entrenador solo puede ser interino durante dos partidos y, a partir del tercero, tiene que tener un contrato como DT de Primera.

Chirola asumió al frente del plantel ante la salida de Juan Pablo Vojvoda y consiguió un triunfo por 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto como visitante antes de perder como local frente al Pirata cordobés. Este domingo desde las 14.45 recibirá al Rojo en un clásico caliente que se disputará en el estadio Presidente Perón y, para que pueda estar en el banco de suplentes, Romero firmó esta modificación en su contrato. Con un mensaje optimista, Chirola se juega mucho en la previa de un partido muy especial.