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COLAPÌNTO Y UN GRAN PREMIO PARA EL OLVIDO EN AZERBAIYÁN

Chocó, abandonó, recibió palos y fue sancionado

Según los comisarios de la FIA fue “responsable, total o predominante” por la triple colisión que dejó fuera de carrera a Gasly y Norris
Colapinto en medio del incidente que lo dejó afuera de la carrera / AP

Por Redacción

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiýan luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36 y fue sancionado con cinco puestos en la grilla de la próxima carrera, el GP de Baréin.

Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).

“Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada”, explicó el argentino, quien le pidió “perdón a Pierre y al equipo” porque “fue un error grande y grave” y se lamentó: “Perdimos muchos puntos con los dos autos”.

Finalmente, se lamentó porque fue “un día complicado que venía siendo bastante bueno”.

De esta manera, Colapinto impidió que Alpine sumara una importante cantidad de puntos en el Circuito Callejero de Bakú, debido a que hasta el momento del accidente Gasly podría haber conseguido seis unidades y el argentino una.

Lando Norris, uno de los pilotos afectados por el accidente, pidió que Franco Colapinto reciba una fecha de suspensión tras el choque. El argentino embistió a su compañero Pierre Gasly y provocó el incidente que también dejó fuera de competencia a Norris.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera” afirmó Norris al ser consultado sobre la acción de Colapinto. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas”, afirmó.

“En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”, completó Norris con un afrase aún más contundente.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien mantuvo un dominio impresionante todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull. Russell, que marcha segundo en el campeonato, venía de arrasar en la clasificación.

En la carrera también llevaba un ritmo imparable, aunque la bandera amarilla por el choque del tailandés Alexander Albon (Williams) le dio una oportunidad a sus perseguidores.

Incluso en las últimas vueltas se puso al acecho Verstappen, aunque finalmente Russell resistió muy bien los ataques para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar.

La tercera posición fue para Hadjar, que también tuvo un gran ritmo durante toda la carrera, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas), el también británico Oliver Bearman (Haas) y el español Carlos Sáinz Jr. (Williams).

Con este resultado, el italiano Antonelli se mantiene como líder del campeonato con 302 puntos, mientras que Russell se afianzó en la segunda colocación con 236.

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