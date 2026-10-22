Cifuentes: otra vez campeón de tenis de mesa

Horacio Cifuentes se encuentra atravesando un gran momento representando a nuestro país con el seleccionado argentino de tenis de mesa. El palista berissense, de 28 años, se alzó esta vez con el Campeonato Panamericano de esta especialidad, que tuvo como sede a la ciudad de Lima, Perú.

Después de una gran actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, (medalla dorada en dobles y una final entre argentinos en individuales), el seleccionado nacional venció a su par de Brasil por 3 a 2, en la final por equipos del Campeonato Panamericano de Lima con lo que defendió el título que había conseguido un año atrás, en Rock Hill (Estados Unidos).

En este caso, Argentina repitió la formación que había alcanzado aquella consagración un año atrás, con Horacio Cifuentes, Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi. Los tres fueron protagonistas de una final exigente ante un seleccionado brasileño que, si bien no contó con Hugo Calderano -número siete del mundo- presentó jugadores ubicados entre los 200 mejores del ranking internacional.

Cifuentes, el mejor argentino del escalafón mundial en el puesto 91, aportó dos puntos fundamentales; Lorenzo, ubicado en el puesto 187, asumió otra vez la responsabilidad de cerrar la serie con una actuación memorable; mientras que Sanchi, número 308 del mundo, completó el equipo argentino campeón.

El comienzo de la final fue favorable para Argentina, con una contundente victoria de Horacio Cifuentes sobre Leonardo Iizuka por 3-0, con parciales de 11-6, 11-5 y 11-8. Brasil igualó la serie gracias al triunfo de Guilherme Teodoro ante Lorenzo por 3-2, en un partido cambiante que se resolvió por 11-9 en el quinto set. Luego, Felipe Arado puso a los brasileños al frente al superar a Sanchi por 3-1.

Con la presión de estar abajo en el marcador, Cifuentes volvió a responder con autoridad. El berissense derrotó a Teodoro en set corridos con los siguientes parciales: 12-10, 11-8 y 12-10, y dejó la definición en manos de Lorenzo.

En el quinto y decisivo encuentro, Lorenzo venció a Iizuka por 3-2. Después de ganar los dos primeros sets por 11-8, el argentino sufrió la reacción de su rival, que igualó el partido tras imponerse 11-9 y 11-3. En el parcial definitivo, Lorenzo recuperó el control y se impuso por 11-3 para desatar el festejo argentino.

En cuartos de final Argentina había derrotado a Colombia 3 a 1; mientras que en las semifinales dejó en el camino al poderoso Estados Unidos por 3 a 2.

Hace años que Horacio Cifuentes viene dominando y se encuentra en el escalón más alto del tenis de mesa de Argentina, que lo posiciona entre los mejores jugadores nacionales de la historia de esta especialidad deportiva.

En el mes de marzo, Horacio Cifuentes consiguió el mejor triunfo de su carrera y, probablemente, también de la historia del tenis de mesa argentino, cuando venció 3 a 2 al chino Liang Jingkun -ex número 2 del ranking mundial-, en la Copa del Mundo de Macao.