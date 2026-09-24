Cifuentes saldó una cuenta pendiente con la doble medalla dorada

Una gran jornada tuvo Horacio Cifuentes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El berissense consiguió dos medallas doradas en tenis de mesa, ya sea en la rama masculina de singles y dobles.

En lo que tiene que con individuales, Horacio Cifuentes venció en la final a su compatriota el mendocino, Santiago Lorenzo en un partido por demás parejo, ya que concluyó 4 a 3 (11-7, 14-12, 2-11, 6-11, 11-8, 2-11 y 11-5).

Por su parte en dobles masculino, Cifuentes se quedó con la presea dorada en pareja, precisamente, con Santiago Lorenzo que en el encuentro decisivo se impusieron al binomio chileno compuesto por Gustavo Gómez y Nicolás Burgos 3 a 2 (3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10), en las instalaciones en el “Estadio Salvador Bonilla” del Club Provincial de Rosario.

El recorrido de Cifuentes/Lorenzo hasta la final comenzó en cuartos, instancia en la que los argentinos vencieron a Ecuador por 3 a 0, con parciales de 11-4, 11-6 y 11-8. Luego, en semifinales, superaron a Perú por 3 a 1, con parciales de 11-7, 11-5, 8-11 y 11-6. Ese trayecto explica la llegada a una final que se resolvió en cinco sets.

Como quedó dicho, pasaron de abrazarse por un oro compartido a enfrentarse por otro: Horacio Cifuentes derrotó a Santiago Lorenzo y se consagró campeón individual masculino de tenis de mesa en los Juegos Suramericanos.

La final aseguró de antemano un 1-2 argentino en el podio y terminó con Cifuentes en lo más alto y Lorenzo con la medalla de plata.

La definición tuvo además sabor a revancha. Cuatro años atrás, en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, los mismos protagonistas habían llegado al último partido, pero con desenlace inverso: Lorenzo venció entonces a Cifuentes por 4-1 y fue campeón, mientras que el berissense se quedó con la pateada.

Para Cifuentes, el oro individual completa una cuenta pendiente dentro de su historial continental.

El palista nacido en Berisso había sido subcampeón individual en Asunción 2022 y ya contaba con títulos sudamericanos en dobles y por equipos. También había ganado el dobles masculino en Cochabamba 2018.

En lo que respecta con el handball, Argentina se quedó con el clásico al superar a su par de Brasil por 18 a 17 (10-8 al finalizar la primera parte), en el Invencible de Santa Fe.

Argentina se quedó con el clásico de handball al derrotar a Brasil 18 a 17, en los Suramericanos

El partido, que corresponde a la segunda fecha del torneo de esta disciplina (juegan todos contra todos y aquel seleccionado que termine en la primera colocación se coronará campeón y a su vez se quedará con medalla dorada) fue sumamente disputado y terminó con un clima picante por lo que el handball en juego de roce y con un marcador cerrado, que vale como una final.

Por su parte, Micaela Levaggi consiguió el primer oro argentino del atletismo en los Juegos Suramericanos al imponerse en los 1.500 metros femeninos, con un tiempo de 4 minutos y 22,43 segundos. La prueba se disputó en la pista del CARD de la ciudad de Santa Fe.

En ciclismo de pista, Argentina celebró el título del equipo masculino de Madison, mientras que Alejo Suter se consagró en Boulder masculino.

En taekwondo, José Acuña ganó la categoría de 58 a 68 kilogramos tras derrotar al brasileño Joao Souza.