Cocca: “Me gustaría volver a Racing”

La reciente victoria de Boca sobre Racing en los cuartos de final de Copa Argentina golpeó muy fuerte a la Academia. Y a pesar de que hayan pasado algunos días de aquella decepción, la ebullición continúa.

La institución, presidida por Diego Milito, no solo perdió una de sus últimas oportunidades para salvar lo que viene siendo un mal año, sino que además decidió despedir a su entrenador, Pablo Vojvoda.

El margen de error para los de Avellaneda es verdaderamente corto. Lejos de competencias internacionales en la Tabla Anual y anteúltimo en su zona del Clausura, “Chirola” Romero y Luciano Aued (ex Gimnasia), entrenadores de la reserva, asumieron como técnicos interinos, en principio hasta fin de año, con el objetivo de meter al equipo en zona de Playoffs.

Se espera que un nuevo entrenador comience recién a partir de 2027. Pero mientras tanto, el club ya puede saber que cuenta con la predisposición de un viejo conocido: Diego Cocca.

“Siempre que Racing no tiene un técnico está la posibilidad y me preguntan. Y eso para mí es algo muy lindo, me da alegría”, afirmó. “Yo siempre voy a querer lo mejor para Racing, los que tienen que tomar la decisión espero que decidan lo mejor. Si me llaman voy a escuchar porque es un club al cual le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio”, comentó el entrenador en diálogo con un canal de cable.

“Si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver. Y si no será otro camino y desearles lo mejor. Pero uno siempre está a predisposición”, dejó en claro.

El entrenador de 54 años, que actualmente se encuentra sin club, tuvo dos ciclos como técnico de la Academia.

El primero de esos procesos se dio desde mediados de 2014 hasta fines de 2015. Si bien apenas estuvo un año y medio, le alcanzó para sacar a Racing campeón del torneo local. Sin embargo, su segundo ciclo no fue igual de exitoso que el primero: estuvo de enero a noviembre de 2017 y no logró levantar ningún título.