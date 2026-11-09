Colapinto 13º y Mercedes se quedó con todo

Franco Colapinto completó el GP de Brasil en el 13° puesto, luego de una carrera cambiante en el circuito de Interlagos. El piloto argentino logró superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en la parte final de la competencia y cerró una actuación en la que protagonizó varias maniobras destacadas, aunque nuevamente quedó fuera de la zona de puntos.

El comienzo no fue sencillo para el argentino, que perdió posiciones en la largada con neumáticos intermedios y cayó hasta el 18° lugar. Sin embargo, consiguió recuperarse progresivamente y se mantuvo cerca de Gasly durante buena parte de la prueba. Uno de sus primeros momentos destacados llegó con un preciso adelantamiento sobre Carlos Sainz, de Williams, en la curva 4.

La carrera cambió de escenario en la vuelta 18, cuando los pilotos ingresaron a boxes para colocar neumáticos de piso seco. Colapinto regresó a la pista en el 15° puesto y comenzó a presionar a Charles Leclerc, aunque no encontró el espacio necesario para superarlo.

Con el correr de los giros, el desgaste de las gomas empezó a complicar su rendimiento, pero el argentino respondió con una firme defensa frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. El piloto de Audi recibió una penalización por superarlo fuera de los límites de la pista; mientras que el representante de Racing Bulls necesitó 4 intentos para concretar el adelantamiento.

El momento decisivo llegó cuando la lluvia volvió a aparecer en la vuelta 57. Con la pista cada vez más complicada, Colapinto sorprendió a Gasly con una maniobra en la curva 12, justo antes de ingresar a boxes para colocar nuevamente neumáticos intermedios. Ese movimiento le permitió quedar por delante del francés y conservar la posición hasta la bandera a cuadros. Finalmente, el argentino fue 13° y el francés terminó 14°.

La victoria quedó en manos de Lando Norris, que logró imponerse por segundo año consecutivo en San Pablo. El británico de McLaren había perdido el liderazgo en la largada frente a Andrea Kimi Antonelli, pero recuperó el control de la competencia después de que el italiano protagonizara un trompo en el giro 20. Desde entonces, administró la diferencia y cruzó primero la meta. Max Verstappen protagonizó una espectacular remontada desde el fondo de la grilla para terminar segundo, mientras que Isack Hadjar completó el podio.

La jornada también tuvo un motivo de celebración para Mercedes, que se consagró campeón del Mundial de Constructores gracias a los resultados de George Russell y Antonelli, quienes finalizaron cuarto y quinto, respectivamente. De esta manera, la escudería alemana aseguró el campeonato, cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la temporada.

La Fórmula Uno tendrá la próxima prueba, en Las Vegas. Se correrá el domingo 23