Colapinto: acelera para la gira americana

Con dos tandas de ensayos libres previstas para hoy a las 14.30 y 18:00 (hora argentina), respectivamente, comenzará la actividad del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.

El trazado, utilizado por la F1 desde 2012, tiene una extensión de 5.513 metros y 20 curvas: 11 hacia la izquierda y 9 hacia la derecha. Será recorrido en 56 veces para completar 308,405 kilómetros el domingo desde las 17. El circuito cuenta con una pista de 12 metros de ancho y se distingue por su torre de 77 metros de altura, a la que ahora se le agregará un sombrero de vaquero de 23 metros, construido en fibra de vidrio y con un bar temático en su interior.

Austin también se caracteriza por su recta principal en subida, con una elevación de 47 metros antes de llegar a la primera curva, a la izquierda. Se trata de un circuito veloz y con buenas oportunidades de sobrepaso.

Para Franco Colapinto será su Gran Premio número 44 y la tercera vez que compita en Austin. En 2024, finalizó décimo con Williams y 17 con Alpine el año pasado. Para el argentino será una oportunidad de empezar de nuevo luego de tres competencias sin sumar puntos: Bakú, Singapur y Malasia. El Alpine A526 incorporará algunas mejoras para intentar volver a la zona de puntos y mantener al equipo en la lucha por ser el mejor de los restantes detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Además, el argentino declaró que este tipo de circuitos se adapta bien a sus características.

Estados Unidos será el primer Gran Premio en el que Andrea Kimi Antonelli podrá consagrarse como el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno. Llegará con 20 años y 61 días a una instancia decisiva y, aunque todavía quedan puntos en juego, los 102 que lo separan de George Russell lo posicionan como principal candidato al título.

Para asegurarlo este fin de semana deberá ganar y esperar determinados resultados de sus rivales: que Russell termine noveno o más atrás, y que Lewis Hamilton finalice quinto o peor. Si lo consigue, superará el registro de Sebastian Vettel, actual poseedor de la marca con 23 años y 134 días.

De lograrlo, Antonelli también se convertirá en el primer campeón italiano en 73 años, después de Giuseppe Farina, en 1950, y Alberto Ascari, en 1952 y 1953. En 2015 y 2019, este circuito fue escenario de las consagraciones de Lewis Hamilton con Mercedes. Precisamente, Hamilton es una de las referencias en Austin, con tres poles y cinco victorias, mientras que Max Verstappen acumula cuatro triunfos.

Será el 47 Gran Premio de Estados Unidos y la 14ta vez que se dispute en Austin. Honda celebrará sus 500 carreras en la Fórmula Uno como proveedor de motores, en este caso para Aston Martin.

Además, tres de los principales equipos presentarán novedades técnicas en Texas. Ferrari estrenará sus últimas evoluciones de la temporada, con un paquete aerodinámico que incluye un nuevo fondo plano, modificaciones en las tomas de refrigeración de los frenos y una cubierta de motor renovada. McLaren y Mercedes también introducirán mejoras para afrontar el tramo final del campeonato.