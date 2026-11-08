Colapinto, bajo la lluvia, no la tuvo sencilla

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de un Alpine, terminó la clasificación del Gran Premio de Brasil en el decimoséptimo puesto, bajo una lluvia torrencial, lo que le impidió pasar a la Q1 de la fase preliminar.

El pilarense detuvo el cronómetro en 1:33.327, en su mejor vuelta, pero no pudo pasar el primer corte, a pesar de haber clasificado mejor que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Además, la pole position fue para el británico Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en el año pasado a bordo de su McLaren, y segundo quedó George Russell, aunque por una sanción le dejará el segundo lugar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli.

En una sesión que tuvo casi una hora y media de demora por lluvia, ante la negativa de la FIA de permitir que se utilicen las ruedas de lluvia extrema en momentos de altas precipitaciones, Franco Colapinto no pudo mostrar su mejor versión.

El argentino estuvo mejorando sus tiempos constantemente, como le pasó a toda la grilla en un momento en el que las condiciones de la pista mejoraban a la par, y llegó a bajar su tiempo en más de seis segundos, pero no le alcanzó para superar la primera barrera de eliminación.

En el resto de la sesión, la Q2 se pudo disputar con normalidad e incluso con el uso de las ruedas intermedias, ante una lluvia que amainaba y, en condiciones mixtas, dio lugar a las muestras de talento de pilotos con autos poco competitivos, como fue el caso de Fernando Alonso, que pudo meter el Aston Martin en el séptimo puesto.

La segunda etapa de clasificación terminó bajo bandera roja por el accidente de Rafael Camara, por lo que la Q3 se demoró y dio tiempo a que la lluvia vuelva a levantar intensidad.

En ese contexto, los equipos optaron por dar una única vuelta rápida antes de guardar los autos en los boxes, en búsqueda de evitar accidentes, con Lando Norris como el piloto más rápido de la etapa.

Así, y con las penalizaciones de Russell y Charles Leclerc, entre otros, por cambios de motor, los que seguirán de cerca a Norris en la largada del Gran Premio brasileño de hoy comenzará a partir de las 14 (horario de nuestro país) serán Antonelli y Liam Lawson, de gran clasificación con el Racing Bulls.

El británico Landon Norris hizo la “Pole” y saldrá en la primera fila

El clima seguía feo y la expectativa era poder continuar con la Q2. Para Alpine, la tarde ya había terminado: después de tanta espera, ninguno de sus autos consiguió superar el primer obstáculo.

En la batalla por la pole, que terminó antes de tiempo, Lando firmó un crono de 1:27.470 que le permitió quedarse con el #1, seguido por los Mercedes de George Russell (penaliza por cambios) y Kimi Antonelli.