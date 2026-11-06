Colapinto buscará revancha, en el GP de Brasil

Franco Colapinto comenzará hoy un fin de semana cargado de acción, cuando participe de las dos prácticas libres en el circuito de Interlagos, en el marco del Gran Premio de Brasil, cuya correrá el domingo, desde las 14:00. La máxima categoría del automovilismo internacional no da descanso para el piloto argentino, que quiere volver a puntuar a bordo de su Alpine A526.

Colapinto tiene la sangre en el ojo después de haber quedado en el octavo lugar en el Gran Premio de México, y luego perder varios puestos por una sanción de la FIA al no bajar la velocidad en un sector de bandera amarilla. Por ese motivo, la carrera en tierras paulistas es la oportunidad perfecta para retomar la buena senda, y desquitarse esa bronca que acarrea.

Uno de los aspectos centrales para conseguir dichos objetivos es aprovechar las prácticas libres, donde el equipo Alpine buscará la mejor configuración del A526. Las dos primeras tendrán lugar en la jornada de hoy, desde las 12.30 y 16:00, respectivamente, por lo que será un día agitado.

Colapinto sabe bien que Brasil es una chance de oro para brillar delante de sus hinchas, que se darán cita en gran número para alentarlo al estar muy cerca de Argentina. El desafío será llenarse de la pasión y cariño celeste y blanco, pero no perder el foco del plan de la escudería francesa.

La pista le resulta cómoda a Franco Colapinto, por lo que la ilusión de verlo conseguir dividendos es grande. “El circuito es realmente histórico y ofrece oportunidades para sacar provecho. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado”, afirmó el argentino. Cabe destacar que Kimi Amtonelli llega a Interlagos como flamante campeón del mundo.