Colapinto cambio de colores según la ocasión

Franco Colapinto y Pierre Gasly, la dupla de pilotos de la escudería Alpine, se encargará de llevará una indumentaria diferente en el Gran Premio de Brasil, que se enmarca en la vigésima fecha del calendario de pa presente temporada de Fórmula Uno con un color muy distinto al habitual en sus buzos.

Desde el desembarco de Colapinto en Fórmula 1, en septiembre de 2024, cada vez que la categoría realiza la gira americana de Estados Unidos, México y Brasil, el principal sponsor del piloto argentino aprovecha para realizar movimientos de marketing, porque su campo de trabajo es Latinoamérica.

En este caso no será la excepción, en la carrera que se llevará acabo este fin en al Autódromo paulista “José Carlos Pace”, conocido también como “Interlagos”, que se encuentra a 1.685 kilómetros de Buenos Aires y es el escenario más cercano para los espectadores argentinos, fanáticos de la máxima categoría del automovilismo internacional.

A la decoración especial de los autos en el cubre motor con mayor preponderancia de la compañía dedicada al comercio electrónico y a las soluciones de tecnología financiera en América Latina, para la competencia de Interlagos se sumará la ropa de los corredores. Según publicó Alpine se los verá a Franco Colapinto y Pierre Gasly vestidos completamente de amarillo.

Para el piloto argentino los colores guardan dos significados. Primero, el de la compañía que lo apoya económicamente, pero, además, porque las publicidades estarán en color azul. Vale recordar que Colapinto es hincha fanático de Boca.

En la jornada de mañana, cuando comience la actividad en pista con el primer entrenamiento libre, se verán a los pilotos amarillos, pero uno no será Pierre Gasly. En su lugar estará el italiano Gabriele Mini por segundo Gran Premio consecutivo cumpliendo el rol de piloto novato en una FP1, como lo había hecho Colapinto una semana atrás en México.