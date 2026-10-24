Colapinto completó las primeras prácticas del GP

Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar la primera jornada del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputada en el Circuito de las Américas, en Austin. A bordo del Alpine A526, el argentino aprovechó las sesiones para probar distintas configuraciones y recopilar información de cara a la carrera del domingo.

En un trazado de 5.513 metros, el piloto registró un tiempo de 1m37s201 durante sus primeras seis vueltas con neumáticos blandos. Después, el equipo optó por compuestos duros y una mayor carga de combustible para simular condiciones de carrera y evaluar el comportamiento del monoplaza en tandas largas.

Uno de los aspectos a corregir fue la pérdida de precisión del tren delantero, una tendencia conocida como ida de trompa, que complicó a Colapinto en algunas zonas de frenado. Sobre el cierre de la sesión, volvió a montar neumáticos blandos para completar el trabajo previsto.

Su compañero Pierre Gasly concluyó en el 12° puesto, con un registro de 1m36s840, cuatro décimas más rápido que el argentino. El francés utilizó neumáticos medios y blandos durante sus pruebas.

Con los primeros ensayos finalizados, Alpine buscará ajustar la puesta a punto para mejorar el rendimiento de sus autos antes de la clasificación y la carrera en territorio estadounidense. Por otro lado, cabe señalar que Charles Leclerc comandó la segunda práctica del GP de Estados Unidos. Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el top-3

Por otro lado, en la tarde de hoy se realizará la tercera práctica libre a partir de las 14.30. Mientras que la clasificación para el Gran Premio será desde las 18. La carrera en el Circuito de las Américas será a las 17, y contará con la televisación de Disney+ y Fox Sports.