Colapinto correrá el sábado, en la F1

La actividad para el argentino Franco Colapinto, en la Fórmula Uno volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú y que cuenta con una peculiaridad: la carrera será un sábado.

Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Bagorno-Karabaj de 2020.

Aquel conflicto entre Azerbaiyán y Armenia duró 44 días y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020.

Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán pudo recuperar el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes, que estaban bajo dominio armenio, aunque murieron miles de militares de ambos bandos.

En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por estos últimos.