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LAS RAZONES POR LAS QUE NO HABRÁ ACTIVIDAD EL DOMINGO EN EL GP DE AZERBAIYÁN

Colapinto correrá el sábado, en la F1

X (@infobae)

Por Redacción

La actividad para el argentino Franco Colapinto, en la Fórmula Uno volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú y que cuenta con una peculiaridad: la carrera será un sábado.

Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Bagorno-Karabaj de 2020.

Aquel conflicto entre Azerbaiyán y Armenia duró 44 días y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020.

Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán pudo recuperar el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes, que estaban bajo dominio armenio, aunque murieron miles de militares de ambos bandos.

En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por estos últimos.

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