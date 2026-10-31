Colapinto corrió una sola sesión y terminó 16º

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el décimosexto lugar en la segunda práctica libre del GP de México, que se llevó a cabo ayer en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”.

El pilarense, en tanto, no había corrido la primera práctica ya que le cedió su lugar al italiano Gabriele Mini, de acuerdo a lo que marca la reglamentación de la categoría.

El líder de la prueba, tal como sucedió con la tanda inicial, fue Charles Leclerc (Ferrari), seguido por Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Por su parte, Colapinto hizo un tiempo de +1.305, mientras que hoy se llevará a cabo la tercera práctica libre, a partir de las 14.30 (hora de Argentina), en la que el corredor de nuestro país deberá trabajar más de la cuenta de cara a la clasificación oficial.

Las qualys, de acuerdo a como está pactado el desarrollo de la actividad eb México, comenzarán a las 18.

Tras la prueba, Colapinto analizó: “No fue tan mal. Hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva y tengo mucho para ganar ahí. Hay mucho por trabajar para mañana (por los entrenamientos de hoy)”.

Lo positivo es que el bonaerense tendrá una tanda de pruebas más, la FP3 que comenzará a las 14.30 (hora de nuestro país), y llegará preparado a la clasificación de las 18, en la que buscará lograr una buena posición de largada para la carrera de mañana.

En la primera práctica, el líder de la prueba también fue Charles Leclerc (Ferrari), quien marcó un tiempo de 1:18.128.

El segundo mejor tiempo fue para Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien quedó a 0.659 segundos. El italiano tiene chances de salir campeón en esta fecha. Gabriele Minì, en representación de Colapinto, finalizó en el décimocuarto lugar, con+1.818.

El podio lo completaron Frederik Vesti (Mercedes) con +0.773, Lewis Hamilton (Ferrari, en lugar de George Russell) con +0.738 y Ayumu Iwasa (Red Bull, en lugar de Max Verstappen) con +0.833.

En esta competencia el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), una de las grandes apariciones en la Fórmula 1, puede coronarse campeón con apenas sumar dos puntos, es decir si la cruza la meta al menos en el noveno lugar.

El joven piloto itálico, de solo 20 años, lidera el campeonato con 365 puntos, mientras que en segundo lugar se ubica Russell, con 242, y luego Lewis Hamilton (Ferrari), con 241.