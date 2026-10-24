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Colapinto culminó 15° en la última práctica antes de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos

Por Redacción

Franco Colapinto terminó este sábado su última práctica en las pistas de Austin (Texas) y ya se mentaliza para disputar la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos a partir de las 18 (hora argentina). El piloto argentino terminó la última tanda de entrenamientos en el 15° lugar.

El nacido en Pilar firmó una mejor vuelta de 1:36.251, a 1.358 segundos de Lewis Hamilton, quien registró el mejor tiempo de la práctica. Además, terminó a 0.347 segundos de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, que se ubicó en la novena posición.

Colapinto inició la sesión con mucha carga de combustible en neumáticos Medio para preparar la carrera del domingo. Tras acabar con el rodaje con mucho combustible, acabó la sesión con ruedas blandas de cara la clasificación, logrando el tiempo que lo dejó entre los mejores diez por momentos hasta que finalmente cayó al puesto N.º15.

Cabe señalar que el argentino correrá la qualy sabiendo que fue sancionado con diez puestos en la grilla. La sanción se debe al reemplazo de un componente electrónico, utilizando la cuarta unidad del año sobre un máximo de tres permitidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

De todas formas, no fue el único penalizado por la FIA tras superar el límite de modificaciones establecidas en el reglamento. Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi) también fueron sancionados con 5 y 20 puestos, respectivamente, para la grilla por cambios en sus respectivos monoplazas.

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