VIDEO.- Colapinto largará 9° en el GP de España: "Fue una de mis mejores qualys"

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de España y de Fórmula 1 y largará noveno en la carrera del domingo.

La pole position quedó en manos del británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), quien giró en 1:31,824 en el Circuito de Madring.

Colapinto tuvo una muy sólida actuación en la Q1, ya que en su primer intento consiguió un buen registro de vuelta, mientras que sobre el final de la tanda mejoró aún más su tiempo al girar en 1:33,963 para terminar en la novena colocación.

En la Q2 parecía que todo se complicaba para Colapinto, debido a que en los primeros minutos ambos Alpine salieron a pista y volvieron rápidamente a boxes. Fue por esto que tanto el argentino como Gasly tuvieron un solo intento en esta sesión.

Allí fue cuando apareció la mejor versión de Colapinto, quien voló en el Circuito de Madring para registrar un tiempo de 11:33,038 y así meterse entre los 10 mejores.

Finalmente, en la tercera tanda clasificatoria, Colapinto volvió a mantener el buen nivel para terminar por delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y solo por debajo de los pilotos de las cuatro escuderías líderes, que son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La definición de la Q3 fue apasionante, ya que en los últimos segundos Norrris pudo marcar el mejor tiempo para sacarle solo 11 milésimas al italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de España de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- George Russell (Mercedes)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Liam Lawson (Red Bull)

9- Franco Colapinto (Alpine)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Oliver Bearman (Haas)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

"Una de mis mejores qualys"

Colapinto expresó su satisfacción y felicidad tras el noveno lugar obtenido en la clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

“Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”, comenzó relatando sus expectativas el oriundo de Azul.

En este sentido, afirmó: “Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí. Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos”.