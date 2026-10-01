Colapinto en Malasia: peligro de calor extremo, alta humedad y las curvas “ciegas”

Franco Colapinto se prepara para uno de los exámenes técnicos y físicos más complejos de su incipiente carrera dentro de la elite de la Fórmula Uno. El piloto argentino desembarcará por primera vez en el trazado de Malasia para disputar el Gran Premio de Baréin, competencia que debió mudar su sede de tierras árabes ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El circuito de Sepang cuenta con una longitud de 5,543 kilómetros distribuida en 15 curvas (5 hacia la izquierda y 10 a la derecha). La pista combina sectores trabados de altísima velocidad con rectas donde se alcanzan marcas superiores a los 330 km/h en el tramo principal.

Dentro de sus variantes más complejas sobresale el encadenado de las curvas 7 y 8, un tramo técnico que se transita casi a fondo sometiendo a los monoplazas a exigentes cargas “G”, como así también la curva 15, una horquilla de inclinación negativa donde un leve exceso al momento de frenar se traduce en la pérdida inmediata de la posición.

En lo que respecta a las condiciones atmosféricas representan uno de los factores más extremos del trazado malayo. Con registros de humedad que superan holgadamente el 90 por ciento, la temperatura interna en el habitáculo roza los 50 grados, provocando que los pilotos pierdan hasta tres kilos de masa corporal durante la competencia a causa de la deshidratación.

Ante pronósticos oficiales que prevén sensaciones térmicas por encima de los 31 grados centígrados, la FIA emitió un comunicado declarando formalmente el estado de “calor extremo”.

Cabe recordar que Colapinto fue penalizado con cinco puesto en la parrilla de largada tras el incidente que protagonizó en el pasado GP de Azerbaiyán.

En tanto la actividad comenzará mañana a la 1:30 (hora argentina) con el primer ensayo. La televisación correrá por cuenta de Disney + Premium y Fox Sports.