Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula Uno. Luego de la brillante actuación que cumplió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Madrid, el argentino se convirtió en el único piloto de la actual parrilla de la máxima categoría del automovilismo internacional en que cumplió todas las vueltas de cada una de las competencias de la temporada 2026.

Colapinto atravesó este récord, después del abandono de Lewis Hamilton al comando de su Ferrari en la vuelta 7 de la carrera que tuvo lugar en el circuito de Madring. En ese momento, la unidad motriz del británico sufrió un problema grave en el sistema de frenos.

De esta manera, Colapinto estuvo presente en los catorce grandes premios de 2026 y completó los 862 giros; mientras que aquel piloto que tuvo mayores cantidad de abandonos en la presente temporada es Lance Stroll (Aston Martin), ya que totaliza nueve carreras sin llevar a ver la bandera a cuadros.

A esto hay que agregarle que desde Colapinto llevó y debutó con Alpine no ha tenido ningún abandono con el auto de la escudería francesa por lo que tiene 32 carreras sin desertar en pista. Cabe destacar que en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, el argentino llegó a dar la vuelta previa pero cuando llegó al cajón de largada no pudo poner en marcha su auto con problemas de motor. De acuerdo al reglamento de la Fórmula Uno y la FIA esto que sucedió no se lo considera abandono (DNS: Did Not Start).

En tal sentido, Colapinto cuenta con apenas tres abandonos desde que está corriendo en la Fórmula Uno. Todos fueron con Wlliams en la temporada 2024. Gran Premio de Brasil; tuvo que abandonar en la vuelta 30 por un fuerte accidente bajo condiciones de lluvia extrema, en la ciudad de San Pablo. Gran Premio de Qatar: debió hacerlo como consecuencia de un choque en el circuito Yas Marina múltiple en plena largada. Gran Premio de Abu Dhabi: desertó, cuando iban 26 giros por una falla mecánica en el motor de su auto.

Esa deserción de Colapinto en el circuito de Yas Marina tuvo lugar el 8 de diciembre de dicha competencia que estaba pactada en un principio a 50 vueltas. Esa carrera fue la última que tuvo al manejo de un Willams, ya que al año siguiente hizo como piloto de Alpìne en el Gran Premio de Emilia-Romaña, que se desarrolló en el circuito de Imola al reemplazar en la butaca al australiano Jack Doohan.

De acuerdo a un estudio de quiénes han abandonado menos en la historia de la Fórmula Uno requiere separar los datos en dos enfoques. El número neto más bajo (pilotos que corrieron muy pocas carreras) y el porcentaje de abandono más bajo (pilotos con trayectorias largas que casi siempre terminaron sus competencias).

Si se enfoca en carreras de larga duración -más de 100 Grandes Premios-, Lewis Hamilton ostenta el récord histórico definitivo con la tasa de abandono más baja de todos los tiempos, registrando retiros en menos del 9 por ciento de sus carreras disputadas.

Sin lugar a dudas, Colapinto está llamado a convertirse en uno de los grandes pilotos de la máxima categoría del automovilismo internacional. Además de su manejo que se da por descontado, el argentino irrumpió en el ambiente contraturado de la F1 con su frescura y calidez de su propia forma de ser.