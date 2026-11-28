El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el decimosexto puesto de las prácticas libres tres (FP3) del Gran Premio de Catar en lo que fue la prueba previa a la clasificación para la carrera del domingo.

El argentino hizo un tiempo de 1:25.638, que lo dejó muy lejos del italiano campeón del mundo Kimi Antonelli, quien con su Mercedes hizo 1:22.400 para su triplete de prácticas libres en una actuación impresionante.

Cómo le fue el viernes

Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Catar en el 12.° puesto de la primera práctica libre (1:25,409) y en el 15.° lugar de la segunda (1:25,733), tras enfocar su trabajo en la puesta a punto del Alpine y verse perjudicado por el tráfico y las banderas rojas al intentar girar con neumáticos blandos.

Su compañero Pierre Gasly terminó 10.° y 12.°, respectivamente, aunque protagonizó un fuerte despiste en la segunda tanda que provocó una bandera roja y el malestar de Flavio Briatore en boxes.

En la punta, Kimi Antonelli (Mercedes) dominó ambas sesiones escoltado por George Russell, mientras que la actividad continuará el sábado con la tercera práctica a las 11:30 y la clasificación a las 15:00 (hora de Argentina).