Colapinto, finalmente, partirá del puesto 12

Franco Colapinto busca volver al camino de los puntos a bordo de su Alpine con la Fórmula 1 y completó la clasificación para el Gran Premio de México.

Tras cederle su lugar al italiano Gabriele Mini en la primera práctica libre y haber culminado 16° y 12° en la segunda y tercera tanda de entrenamientos, respectivamente, el piloto argentino alcanzó la Q2, pero no le alcanzó para avanzar al último corte.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en cambio, consiguió pasar a la Q3 y finalmente partirá 10°.

El británico Lewis Hamilton marcará el camino porque hizo la pole, mientras que Kimi Antonelli, que con un noveno lugar enla carrera de hoy le alcanzará para ser campeón, picará 4°.

Franco Colapinto pasó el primer recorte pero no el segundo y, con un tiempo de 1:17.640, finalizó la clasificación 12°, lugar desde donde largará hoy en la carrera.

“La última parte de vuelta me costó, hay que trabajar de cara a la carrera. La misión es entrar en los puntos e ir para adelante. Cambiamos un par de cosas que mejoraron pero me costó en la última parte de la vuelta”, explicó luego Franco Colapinto.

Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, se metió en Q3 y confirmó las buenas sensaciones. El piloto francés saldrá desde la décima ubicación.

La carrera se desarrollará hoy a partir de las 17, hora Argentina, con la expectativa en saber si se consagra finalmente Kimi Antonelli como campeón de la Fórmula 1. Al italiano le alcanza con ser noveno para coronar su enorme temporada con título.

La pole fue para el británico Lewis Hamilton a bordo de Ferrari; el segundo puesto le correspondió a George Russell. Mientras que el tercer lugar lo ocupó Charles Leclerc, y el cuarto, el neerlandés Max Verstappen.