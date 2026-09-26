Colapinto: “Hay que ir para adelante en la largada”

Una sanción posterior a la clasificación de la Fórmula 1 modificó la parrilla del GP de Azerbaiyán y terminó beneficiando a Franco Colapinto. El argentino había cerrado la qualy en el 10° puesto después de alcanzar por sexta vez una Q3, pero hoy largará en Bakú por la penalización que recibió Carlos Sainz.

El piloto de Williams, que había terminado inmediatamente delante de Colapinto, fue castigado con cinco posiciones en la grilla y dos puntos en su licencia por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla durante la clasificación.

Mientras tanto, el piloto de Pilar comenzó a palpitar la competencia: “Hay que ir para adelante en la largada”.

Sobre la Q2, en la que pudo meterse por lo justo entre los 10 mejores, Colapinto se lamentó porque “fue muy difícil sin la succión” porque perdió “cuatro o cinco décimas en la recta”, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sí contó con la posibilidad de aprovechar el rebufo al salir por detrás del argentino.

Y agregó: “La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente”.

En este sentido, explicó cuál es el gran problema que viene sufriendo en este Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el Circuito Callejero de Bakú: “No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva. Fue una complicación que no pudimos solucionar”.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell arrasó en la Q3 gracias a su registro de 1:42,526 para sacarle 837 milésimas a su escolta, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).

Por otra parte, el gran perdedor en la clasificación fue el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien chocó en la Q1 y largará en la decimosexta posición.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán será hoy a las 8 de la mañana (hora de Argentina).