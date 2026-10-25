Colapinto largará anteúltimo en Estados Unidos

Franco Colapinto largará desde el puesto 21 en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará hoy a partir de las 17, en el Circuito de las Américas, en Austin. El argentino superó la primera tanda de clasificación, pero quedó eliminado en la Q2 y, además, deberá cumplir una penalización de 10 posiciones por el cambio de componentes de su Alpine.

El piloto de Pilar registró un mejor tiempo de 1m35s722 en la segunda instancia, que no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. Aun así, la sanción lo relegará hasta el fondo de la grilla, por delante únicamente de Gabriel Bortoleto.

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, que marcó un tiempo de 1m34s035 y volvió a conseguir el primer puesto de la clasificación después de ocho carreras. Max Verstappen, con Red Bull, e Isack Hadjar, también de Red Bull, completaron los primeros puestos de la sesión.

La clasificación comenzó con una primera tanda exigente para Colapinto. Su registro inicial fue de 1m36s878, que lo dejó en una posición comprometida. Sin embargo, logró mejorar en su siguiente intento y marcó 1m35s898, un tiempo que le permitió avanzar a la Q2 en el 13° lugar.

El piloto de Alpine terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también superó la primera tanda. La diferencia entre ambos fue de apenas 71 milésimas.

En la Q2, Colapinto registró inicialmente 1m35s877 y quedó cerca de Gasly. En su último intento mejoró hasta 1m35s722, pero no pudo alcanzar el tiempo de corte para ingresar a la Q3.

El argentino terminó 14° en esa instancia, mientras que Gasly quedó eliminado en el 11° puesto, a solo 22 milésimas de avanzar a la tanda decisiva.

Más allá de su resultado en pista, Colapinto deberá cumplir una sanción de 10 posiciones en la grilla de hoy por el cambio de componentes de su monoplaza. De esta manera, comenzará el Gran Premio desde el puesto 21, aunque había finalizado la Q2 en una posición superior. Gabriel Bortoleto, de Audi, partirá 22° por las penalizaciones que acumula.