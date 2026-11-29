Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de hoy, que se largará a las 13 (hora argentina).

Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última tanda de clasificación ya que registró un tiempo de 1m23s659/1000, para quedar en el puesto 14.

En lo que respecta al francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo tras registrar un tiempo de 1m23s568/1000.

El líder de la prueba de clasificación fue el británico George Russell (Mercedes) con un registro de 1m21s695/1000, nuevo récord para el trazado, obtenido en la Q3.

Russel aventajó por muy poco (apenas 128/1000) a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón mundial. Tercero y cuarto quedaron los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Más temprano, Colapinto había terminado en el decimosexto puesto de las prácticas libres tres (FP3) del Gran Premio de Qatar.