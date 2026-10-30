Colapinto: sale a pista a recuperar terreno

La Fórmula Uno desembarcó en México para la 19na. fecha del campeonato mundial y Franco Colapinto se sumó a la actividad previa con un gesto que no pasó desapercibido. El argentino llegó al circuito con un obsequio que une dos identidades futbolísticas y culturales: la de Argentina y la del país anfitrión.

En la antesala del “Media Day”, el piloto de Alpine recibió una camiseta mitad de la Selección Argentina y mitad del seleccionado mexicano. Con esa prenda ingresó al paddock del Autódromo” Hermanos Rodríguez”, en una muestra de cercanía con el público local.

El detalle no pasó inadvertido en una visita que encuentra a Colapinto con el desafío deportivo de revertir los resultados de las últimas carreras. Después de la actividad en Austin, el argentino buscará recuperar terreno con el A526 y volver a sumar puntos durante el fin de semana mexicano.

La camiseta no fue el único guiño a la cultura del país anfitrión. Colapinto también lució una gorra de Alpine decorada con flores.

En México, las flores tienen un significado que atraviesa distintas tradiciones y generaciones. Más allá de su función ornamental, forman parte de expresiones culturales vinculadas con la vida, el recuerdo, las ofrendas y el afecto.

Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México. En una semana clave para intentar recuperarse de los dos abandonos consecutivos en Singapur y Estados Unidos, el piloto argentino no podrá participar de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. La decisión responde a una exigencia del reglamento que los equipos deben cumplir durante la temporada y que modificará su preparación para la próxima carrera.

Alpine confirmó que Gabriele Minì ocupará el monoplaza del argentino durante la FP1, en el marco de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos. De esta manera, el italiano tendrá la oportunidad de girar en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”, mientras que el argentino recién podrá comenzar su actividad en pista durante la segunda práctica libre, con menos tiempo para trabajar en la puesta a punto de su auto.

“Con Gabriele en mi coche para esta sesión obligatoria de entrenamientos libres con un novato, tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde (hoy) y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, expresó Colapinto en la previa difundida por la escudería francesa. El piloto se mostró enfocado en dejar atrás las dificultades recientes y buscar un resultado que le permita recuperar confianza.

La última presentación en Austin dejó un sabor amargo para el argentino. Una penalización lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y, cuando intentaba avanzar, el contacto con Arvid Lindblad provocó daños en su monoplaza que terminaron condicionando su carrera: “Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin. Habíamos progresado razonablemente teniendo en cuenta que largamos desde atrás y con los neumáticos duros”, lamentó.

El desafío en el GP de México tendrá una dificultad adicional por las características del circuito. El Autódromo “Hermanos Rodríguez” está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que reduce la densidad del aire y modifica el comportamiento aerodinámico de los autos. Por eso, los equipos suelen recurrir a configuraciones de alta carga aerodinámica para compensar la menor presión del aire, aunque igualmente se alcanzan velocidades muy elevadas en la recta principal, de aproximadamente 1,2 kilómetros.

Con este panorama, Colapinto deberá aprovechar al máximo la segunda práctica libre para recuperar parte del trabajo que no podrá realizar durante la FP1. Alpine buscará encontrar una puesta a punto competitiva y evitar los contratiempos que marcaron las últimas carreras. El objetivo del argentino será completar un fin de semana más sólido y volver a cruzar la bandera a cuadros después de dos abandonos consecutivos.

Tras su última victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el joven corredor italiano de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, se encuentra a tan solo un paso para coronarse con el título de la categoría.

Sin embargo, en esta recta final, el piloto de Mercedes generó preocupación entre sus seguidores tras contraer un cuadro viral que lo tiene en suspenso para su próximo compromiso en Ciudad de México.

Al margen de su estado de salud, e italiano cuenta con la primera opción para coronarse campeón de la Fórmula Uno en la carrera del próximo GP de México.

Con nueve victorias a lo largo de la temporada, Kimi Antonelli lidera la tabla de pilotos con 365 puntos, por sobre sus dos más cercanos perseguidores, George Russell (242) y Lewis Hamilton (241).

Con esto presente, y en caso de poder participar de la carrera, el italiano solamente necesitará finalizar como máximo en el noveno lugar para quedarse con el título.