Franco Colapinto puso primera en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y terminó en el puesto 12° de la primera práctica libre en el circuito de Lusail. El argentino, a bordo de su Alpine, tuvo una jornada de adaptación y recopilación de datos, en una sesión que tuvo al italiano Andrea Kimi Antonelli como principal protagonista.

El piloto de Mercedes dominó el entrenamiento y registró un tiempo de 1:23.217 con neumáticos medios, para quedarse con el primer lugar. Su compañero George Russell finalizó segundo, mientras que el francés Isack Hadjar, de Red Bull, completó los tres primeros puestos.

Colapinto se mantuvo inicialmente en la parte media de la clasificación. Durante el primer tramo de la sesión llegó a ubicarse 11°, dos posiciones por detrás de su compañero Pierre Gasly. Con el avance del entrenamiento y el cambio de compuestos, el argentino terminó consolidándose en el 12° lugar.

Finalmente, Franco quedó entre los dos representantes de Audi: por delante del alemán Nico Hülkenberg y detrás del brasileño Gabriel Bortoleto. Gasly, por su parte, consiguió meterse entre los diez mejores y terminó décimo.

La primera práctica también tuvo una particularidad en Aston Martin: Fernando Alonso no salió a pista y fue reemplazado por Jak Crawford, quien aprovechó la oportunidad para completar el entrenamiento. El español tiene previsto regresar para la segunda tanda.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, en la que Colapinto tendrá una nueva oportunidad para encontrar mejores sensaciones con el Alpine y trabajar sobre la puesta a punto del auto.

A diferencia de otros fines de semana, Qatar tendrá un cronograma convencional, sin carrera sprint, por lo que los equipos contarán con tres entrenamientos antes de la clasificación. ¿La carrera? El domingo a las 13.