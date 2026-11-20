Franco Colapinto se ubicó en el noveno puesto en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada que también tuvo a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, como escolta del líder George Russell (Mercedes).

Las posiciones de la FP2: 1º, George Russell; 2º, Pierre Gasly; 3º, Charles Leclerc; 4º, Isack Hadjar; 5º, Oscar Piastri; 6º, Lewis Hamilton; 7º, Lando Norris; 8º, Kimi Antonelli; 9º, Franco Colapinto; 10º, Fernando Alonso; 11º, Lance Stroll; 12º, Alex Albon; 13º, Max Verstappen; 14º, Sergio Pérez; 15º, Oliver Bearman; 16º, Liam Lawson; 17º, Arvid Lindblad; 18º, Carlos Sainz; 19º, Nico Hülkenberg; 20º, Gabriel Bortoleto; 21º, Valtteri Bottas, y 22º, Rafael Câmara.

El escenario de la segunda práctica del día estuvo condicionado por lo sucedido en la primera, que resultó prácticamente nula debido a la acumulación de agua y el peligro que representaban los muros, al punto de que ningún corredor registró vueltas cronometradas y varios directamente permanecieron en los boxes.