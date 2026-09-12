Colapinto tiene mucho para mejorar en España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró un flojo viernes en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que viene de terminar noveno en el GP de Italia, quedó decimocuarto en la práctica libre 1 y decimoquinto en la segunda sesión de entrenamientos.

La actividad comenzó con un discreto decimocuarto lugar para el argentino en la FP1, en una sesión que todos los pilotos aprovecharon para familiarizarse con el Circuito de Madring que es nuevo en la Fórmula 1.

Además, tanto Colapinto como su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pasaron varios minutos en boxes mientras ponían a punto algunos aspectos de sus monoplazas, por lo que estuvieron en desventaja. Ninguno de los Alpine mostró la velociad de la semana pasada en Italia.

El mejor tiempo de la primera sesión fue para el británico George Russell, de Mercedes, quien giró en 1:34,077 y le sacó un segundo y 856 milésimas a Colapinto.

Ya en la segunda práctica libre, Colapinto no pudo lucirse en ningún momento y estuvo casi siempre lejos del top 10.

Esta sesión se vio interrumpida por unos minutos por el fuerte choque del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), que provocó la bandera roja. El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, perdió el control y se estrelló contra la barrera en la curva 13. El piloto resultó ileso, pero su coche sufrió graves daños.

Una vez que se reanudó la actividad, Colapinto no pudo mejorar su registro y tuvo que conformarse con el decimoquinto lugar, al finalizar a dos segundos y 224 milésimas del líder, que fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su vuelta de 1:33,662.

El GP de España llega en un momento clave de la temporada, ya que el líder del campeonato, que es Antonelli, viene de ganar en Italia y le sacó 66 puntos a su escolta, que es Russell. El italiano de 20 años marcó un mejor registro de un 1:33.662 segundos, superando Leclerc en 113 centésimas de segundo, en el exigente y nuevo circuito Madring de la capital española.

La actividad en el GP de España de Fórmula 1 continuará hoy con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30, mientras que la clasificación será a las 12 del mediodía.

Segunda sesión de entrenamientos libres

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.662 (24 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.775 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:33.811 (23)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:33.890 (15)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.999 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.063 (22)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.200 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.758 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.867 (26)

Liam Lawson (NZL/Red Bull) 1:34.938 (21)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:34.959 (21)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:35.060 (22)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:35.170 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:35.203 (26)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.886 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:36.291 (25)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:36.780 (16)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:36.936 (22)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:37.195 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:37.273 (20)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:37.727 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 0.000 ( 2)