Colapinto tuvo un buen sábado en Bahréin y mañana largará en la última fila

Franco Colapinto completó la jornada de clasificación en Bahréin y partirá desde la última fila de la grilla en la competencia del domingo debido a una acumulación de penalizaciones. El piloto argentino largará desde el fondo tras recibir quince puestos de sanción, sumados a un castigo previo proveniente de Bakú por un incidente con Pierre Gasly y Lando Norris, además de diez lugares adicionales por la incorporación de un quinto motor de combustión interna, superando el límite anual reglamentario.

La sesión estuvo condicionada por la decisión de Alpine de preservar compuestos frescos. El piloto explicó ante los micrófonos de ESPN que el objetivo principal consistió en guardar neumáticos para la carrera, lo que amplió sus opciones tácticas al contar con compuestos blandos, medios y duros disponibles. El equipo priorizó la gestión del ritmo en tandas largas, un aspecto que el bonaerense consideró fundamental para la recuperación de posiciones.

Durante el tercer entrenamiento libre, el monoplaza mostró un rendimiento favorable que ubicó al argentino en la novena posición, registrando la única referencia con baja carga de combustible del fin de semana. Sin embargo, el comportamiento del vehículo cambió de forma negativa durante la clasificación, una variación que el piloto vinculó a modificaciones de último momento implementadas para solucionar problemas mecánicos imprevistos.

La estrategia del equipo para la competencia principal buscará aprovechar las características del circuito de Bahréin, cuyas zonas de frenada y rectas prolongadas facilitan los adelantamientos. Colapinto no marcó tiempos en la segunda fase de la clasificación con el propósito de favorecer la progresión táctica de su compañero de estructura, Pierre Gasly, quien comenzará la prueba desde el noveno cajón de partida.

La primera posición de la grilla quedó asignada a Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, este último afectado posteriormente por sanciones. La competencia se desarrollará a lo largo de cincuenta y cuatro vueltas sobre el trazado asiático, con inicio previsto para la madrugada del domingo.