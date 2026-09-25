Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
TUVO UN ANDAR REGULAR EN LOS DOS PRIMEROS ENSAYOS

Colapinto: última práctica libre y luego la clasificación del GP de Azerbaiyán

EL ARGENTINO COLAPINTO TRANSITA EL CIRCUITO CALLEJERO DE BAKÚ / afp

Por Redacción

Franco Colapinto encarará hoy la última práctica libre para hacer los ajustes necesarios de cara a la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno.

De acuerdo a lo que establece la FIA, esa tanda de ensayos libre se llevará a cabo a las 5:30 (hora de nuestro país); mientras que la clasificación para el orden de partida comenzará a las 9. Cabe recordar que la competencia principal en el circuito callejero de Bakú se correrá mañana a las 8 con la televisación de la señal de Disney + Premium y Fox Sports.

En lo que respecto a las primeras tandas libres, Franco Colapinto con su Alpine mejoró mucho con respecto a la primera práctica al quedar undécimo en la segunda sesión de entrenamientos.

Colapinto registró un tiempo de 1:45,579 y quedó a dos segundos y 132 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

La actividad comenzó complicada para Colapinto, ya que en la primera práctica libre estuvo lejos de brillar y tuvo que conformarse con el decimoctavo lugar, en una sesión que también tuvo como ganador a Russell.

Ya en la segunda práctica libre se vio a un Colapinto mucho más confiado en cada curva del complicado Circuito Internacional de Bakú, que cuenta con sectores muy exigentes donde un centímetro puede dejarlo fuera de competencia y largas rectas en las que se alcanzan velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora.

De esta manera, el argentino pudo finalizar la segunda práctica libre en el undécimo lugar, aunque todavía puede mejorar mucho estos registros si se tiene en cuenta que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó séptimo y le sacó más de seis décimas.

En lo que respecta a las primeras posiciones de esta sesión, el líder volvió a ser Russell gracias a su registro de 1:43,347.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?