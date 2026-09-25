Colapinto: última práctica libre y luego la clasificación del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto encarará hoy la última práctica libre para hacer los ajustes necesarios de cara a la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno.

De acuerdo a lo que establece la FIA, esa tanda de ensayos libre se llevará a cabo a las 5:30 (hora de nuestro país); mientras que la clasificación para el orden de partida comenzará a las 9. Cabe recordar que la competencia principal en el circuito callejero de Bakú se correrá mañana a las 8 con la televisación de la señal de Disney + Premium y Fox Sports.

En lo que respecto a las primeras tandas libres, Franco Colapinto con su Alpine mejoró mucho con respecto a la primera práctica al quedar undécimo en la segunda sesión de entrenamientos.

Colapinto registró un tiempo de 1:45,579 y quedó a dos segundos y 132 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

La actividad comenzó complicada para Colapinto, ya que en la primera práctica libre estuvo lejos de brillar y tuvo que conformarse con el decimoctavo lugar, en una sesión que también tuvo como ganador a Russell.

Ya en la segunda práctica libre se vio a un Colapinto mucho más confiado en cada curva del complicado Circuito Internacional de Bakú, que cuenta con sectores muy exigentes donde un centímetro puede dejarlo fuera de competencia y largas rectas en las que se alcanzan velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora.

De esta manera, el argentino pudo finalizar la segunda práctica libre en el undécimo lugar, aunque todavía puede mejorar mucho estos registros si se tiene en cuenta que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó séptimo y le sacó más de seis décimas.

En lo que respecta a las primeras posiciones de esta sesión, el líder volvió a ser Russell gracias a su registro de 1:43,347.