Colapinto: un circuito “amigable” para volver a sumar

Franco Colapinto iniciará desde hoy la actividad en el Gran Premio de Singapur, en un circuito donde el piloto argentino de Alpine realizó una de sus maniobras más recordadas desde que se encuentra en la Fórmula Uno.

Para esto hay que remontarse a la temporada 2024, en la que el argentino daba sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo internacional. En ese momento, Colapinto representaba a la escudería británica Williams y llegaba al GP de Singapur luego de solamente dos carreras en la F1, pero con cuatro puntos conseguidos unos pocos días antes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En Singapur, Colapinto tuvo una buena clasificación al conseguir el duodécimo puesto. Sin embargo, en la largada de la carrera se vio lo mejor del argentino, ya que realizó un inolvidable dive bomb (maniobra de adelantamiento en la que el piloto que viene atrás estira la frenada al máximo, se lanza por el interior de la curva a gran velocidad y busca ganar la posición en el último instante) que le permitió escalar tres puestos pata colocarse noveno.

Con el pasar de las vueltas, Colapinto se mantuvo en dicha posición, aunque una floja parada en boxes lo hizo caer al undécimo puesto en el que terminaría cruzando la bandera a cuadros de ese Gran Premio de Singapur.

Aquella maniobra de Colapinto en la largada generó grandes elogios por parte de las figuras de la categoría, aunque otros pilotos como el español Carlos Sáinz Jr. y el tailandés Alexander Albon, quien entonces era su compañero de equipo en Williams, no se mostraron para nada felices.

En el 2025, Colapinto volvió a tener una muy buena largada, aunque no fue suficiente porque solo se pudo conformar con el decimosexto lugar en un Alpine que era el peor auto de aquella temporada.

A todo esto, Colapinto fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa previa a la actividad, junto al español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon, y dejó en claro que llega al circuito de Marina Bay con buenas sensaciones.

“Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, aseguró Colapinto al analizar las posibilidades de Alpine.

El piloto destacó especialmente el trabajo realizado por la escudería desde la incorporación del nuevo paquete de actualizaciones y consideró que el monoplaza mostró una evolución que permite pensar en buenos resultados en distintos tipos de circuitos.

Colapinto sostuvo que el equipo logró mejorar su rendimiento tanto con poco combustible como con mayor carga y consideró que Singapur representa otra oportunidad para sumar. En ese sentido, el argentino afirmó que Alpine cuenta con velocidad suficiente para aspirar a posiciones importantes durante el fin de semana.

En este caso, en el GP de Singapur habrá solamente un ensayo libre, desde las 5:30 (hora de nuestro país) para después dar espacio a la clasificación para la carrera Sprint. En este caso, la televisación en vivo y directo será por Disney + Premium por lo que Fox Sports emiritá las imágenes en diferido.