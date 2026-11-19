La Fórmula Uno está ingresando en la recta final de la temporada con el campeón definido: el italiano Kimi Antonelli y con el ganador del campeonato de constructores: la escudería Mercedes, se estará poniendo hoy en marchar la actividad en el circuito de Las Vegas con la primera tanda de entrenamientos, que comenzará a las 21:30 (hora argentina) con la televisación de Disney + Premium y Fox Sports.

Con todo esto, los focos se corren hacia las batallas del resto de la parrilla. Y ahí es donde el Gran Premio de Las Vegas asoma como una pista ideal para el Alpine de Franco Colapinto.

A lo largo del año, el gran talón de Aquiles de la escudería francesa fue la temperatura del neumático trasero en circuitos con mucha curva lenta donde se necesita tracción constante, la goma patina, se sobrecalienta, pierde grip y se desgasta prematuramente.

Sin embargo, Las Vegas ofrece un panorama totalmente opuesto. El trazado callejero cuenta con tres rectas larguísimas, pocas curvas de baja velocidad y un factor clave: se correrá con temperaturas de apenas 7 a 10 grados centígrados.

En un asfalto tan frío, las posibilidades de sobrecalentar las gomas traseras son prácticamente nulas. Si bien Alpine todavía está tratando de entender por qué el auto rindió mal bajo el frío y la lluvia en Brasil (el gran signo de interrogación para este fin de semana), en los papeles las características de la pista potenciarán la gestión de energía y el motor del monoplaza francés.

Colapinto tiene que apuntar alto, sumar fuerte y mantener viva la ilusión, aunque parezca lejana, de arrebatarle el quinto puesto de constructores a Racing Bulls.

Correr de noche en Las Vegas tiene sus trampas. Pirelli llevará la gama de neumáticos más blanda (C3, C4 y C5), pero calentar las gomas en un ambiente tan gélido será una pesadilla para los pilotos les tomará dos o tres vueltas encontrar la temperatura ideal. Esto empujará a los equipos a intentar una estrategia de una sola parada, ya que entrar a boxes significa salir con gomas heladas y perder un tiempo valiosísimo.

Por si fuera poco, la pista es un “ente vivo”. Al estar en el centro de la ciudad, el circuito se abre al tránsito normal durante el día. Todo el caucho y la adherencia que los Fórmula Uno dejen en las prácticas de hoy, será borrado por los autos particulares y peatones a la mañana siguiente. Los ingenieros tendrán el enorme desafío de predecir la evolución de un asfalto que se resetea constantemente.

Con frenadas violentas a final de recta y el peligro constante de bloquear neumáticos fríos sobre las ondulaciones de la calle, el error está a la orden del día

En la jornada de mañana se estarán cumpliendo las otras entrenamientos libres; mientras que el sábado a la 1:00 de mañana de Argentina se desarrollará la clasificación para determinar la grilla de partida del GP de Las Vegas.

En lo que respecta a la competencia se estará largando también a la 1:00 de nuestro país. Serán 50 vueltas al circuito callejero y promete ser una ruleta donde Colapinto, con su Alpine, tiene muchas fichas para volver a sumar puntos para el campeonato.