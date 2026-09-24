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Pierre Gasly, 16°

Colapinto tuvo un flojo comienzo en las pruebas del GP de Azerbaiyán: 18°

Al piloto argentino de Alpine le costó llevar un buen ritmo en el inicio de los entrenamientos libres en el circuito de Bakú

Por Redacción

El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el circuito callejero Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.

El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.

En la quinta posición se ubicó Antonelli, seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto, mientras que séptimo culminó Liam Lawson con Red Bull.

En la octava posición se ubicó Arvid Lindblad también con Red Bull, mientras que Esteban Ocon con Haas fue el noveno y Gabriel Bortoleto a bordo de un Audi completó el top ten.

El cronograma y horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24/9:

  • Práctica libre 1 a las 5:30
  • Práctica libre 2 a las 9

Viernes 25/9:

  • Práctica libre 3 a las 5:30
  • Clasificación a las 9

Sábado 26/9:

  • Carrera a las 8
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