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Jugadora de pádel

Comentarios antisemista generan un escándalo

Por Redacción

Florencia Guerra Sodero, jugadora argentina de Pádel, protagonizó un verdadero escándalo luego de realizar comentarios antisemitas en sus redes sociales, entre los que indicó que los judíos “no son bienvenidos”.

Todo comenzó cuando Guerra Sodero compartió una historia en sus redes sociales en la que contaba que iba a tener “el enorme honor de representar a la Argentina en un Panamericano”, y bromeó al destacar: “No hay nadie mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”.

Estos comentarios generaron un gran revuelo en las redes sociales y la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartarla de la delegación nacional “y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.

Además, en el comunicado de dicha entidad subrayaron que “el antisemitismo, y toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen, es incompatible con los valores y con las normas que rigen nuestra actividad”.

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